FOTOREEKS: Kinderen demonstreren hun favoriete beroepen op school VDI

27 maart 2019

16u27

Bron: VDI 0 Izegem De kinderen van het zesde leerjaar van de Heilige Familieschool moesten gisteren eens geen les godsdienst, geschiedenis of wiskunde volgen, maar mochten al even dromen over wat ze later willen doen. Ze kregen die kans op de traditionele beroepenbeurs van de school.

Het wemelde gisteren op de school van de landbouwers, bakkers, kapsters en bouwvakkers in wording. “De voorbije weken staken de zesdeklassers heel wat energie in de voorbereiding van het beroep dat ze voorstellen op de beroepenbeurs”, vertelt meester Brecht Kesteloot. “De klassiekers kwamen natuurlijk terug, van nagelstudiomedewerker tot timmerman of kapper, maar de kinderen leefden zich ook uit als bioloog, wellness-specialist of tennisleraar. Het is onze manier om de kinderen al een blik te geven over wat hen mogelijk later te wachten staat en het resultaat is altijd mooi om te zien.”