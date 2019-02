FOTOREEKS. Freinetschool fietst op rollen voor nieuw computerpark VDI

22 februari 2019

13u51

Bron: VDI 0 Izegem De kinderen en ouders van Freinetschool De Kleine Tovenaar malen nog tot middernacht heel wat kilometers af voor de goede zaak. Ze fietsen sinds 9 uur deze morgen vijftien uur onafgebroken op rollen en laten zich daarbij sponsoren om nieuwe computers te kunnen kopen.

Onder de noemer ‘LAP(t)ROP’ begonnen de 180 kinderen van de school er deze morgen vol goede moed aan. “De kleutertjes konden een parcours met hun loopfietsje afleggen”, vertelt directeur Jan Devos. “De oudere leerlingen fietsen op rollen. We hadden eerst vier fietsen, maar door het groot enthousiasme zijn het er uiteindelijk zes geworden, al hebben we ook een hometrainer. Alle kinderen fietsen mee en na vijftien uur nemen 75 ouders het over.”

Sponsorkaart

“De kinderen fietsen in beurtrollen van een half uur en konden zich laten sponsoren in een bedrag naar keuze. We tellen geen kilometers omdat we er geen competitie van willen maken. Het engagement telt, niet het aantal kilometers.” Omdat de school het bedrag zo al op voorhand kon inzamelen, weet De Kleine Tovenaar nu al dat het 3.500 euro heeft om nieuwe computers te kopen. “Een mooi bedrag waar we vijftien tot twintig computers mee kunnen kopen”, glundert de directeur. “De vorige kregen we bij de opstart van de school in 2015 gratis van sympathisanten, maar nu zijn ze stilaan verouderd. Sommige programma’s kunnen we er al niet meer op draaien. Daar kunnen we binnenkort dus verandering in brengen.”