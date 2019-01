FOTOREEKS: Feeërieke wintertaferelen in domein Wallemote-Wolvenhof VDI

23 januari 2019

17u35

Bron: VDI 0

Onze provincie kreeg er deze morgen nog heel wat centimeters sneeuw bij. Dat zorgde bij de jeugd voor heel wat sneeuwpret, maar ook wie een wandeling in de natuur ging maken kon genieten van al die feeërieke natuurpracht. Ook enkele lezers stuurden beelden van overal in de stad door. Geniet even mee!