Fotodag in voormalige Paterskerk volzet 09 augustus 2018

De fotodag voor beroeps- en amateurfotografen in de voormalige Paterskerk op zaterdag 9 september is helemaal volgeboekt. Naar aanleiding van Open Monumentendag kunnen de fotografen er tijdens een aan hun toegewezen tijdsslot kiekjes van het statige gebouw nemen. Een van hun laatste kansen, want de kerk verdwijnt op termijn onder de sloophamer. Enkel de kapittelzaal blijft bewaard en zal gebruikt worden door woonzorgcentrum 't Pandje. De kerk ruimt plaats voor een ander bouwproject. Er zijn vijftig fotografen ingeschreven voor de fotodag, en de dag is daarmee helemaal volgeboekt. (VDI)