Flauwe plezante draait verkeersborden om 10 april 2018

02u46 0 Izegem Onbekenden hebben afgelopen weekend in de Reperstraat een aantal verkeersborden omgedraaid.

"Ter hoogte van de wegversmalling aan de begraafplaats werden twee borden gedraaid", zegt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA).





"De verkeersdienst is inmiddels op de hoogte en brengt alles terug in orde. Spijtig genoeg is het niet de eerste keer dat een flauwe plezante het nodig vindt om verkeersborden te draaien, want vorige zomer hebben we dit ook op andere plaatsen vastgesteld. Net zoals toen ga ik in naam van de stad klacht indienen bij de politie. Per slot van rekening zou de stad aansprakelijk kunnen gesteld worden bij een ongeval als een verkeersbord verkeerd hangt."





(SVR)