Fin De Congé: van swing uit 1940 tot ska uit Venezuela 24 augustus 2018

Stadsfestival Isotopia is morgen aan zijn derde luik toe. Het Kerkplein rond de Sint-Tillotoren is dan het centrale punt voor Fin de Congé. Op het programma staan verschillende concerten in drie diverse muziekstijlen: jazz, klassiek en wereldmuziek.





"Met die drie stijlen bieden we voor elk wat wils aan", zeggen coördinatoren Rik Bruwier en Simon Van Walleghem.





Lindy hop

"Het jazzpodium bevindt zich aan de ingang van de Sint-Tillokerk. Starten doen we om 17 uur met een dansinitiatie van de Cherry Dots. Zij introduceren iedereen in de wereld van de swingmuziek en de lindy hop. Om 19 uur is er muziek van Les Tzigales, met chanson en standards. Om 21.30 uur is er The Hop-Sh-Bam Connection met swing uit de jaren '30 en '40." Het podium met klassieke muziek staat in de voortuin van de dekenij. Daar zijn er concerten van strijkers Be Positive en het Eburon Quintent. Het wereldpodium staat op de parking in de Meensestraat. Om 19.30 uur is er muziek van Bernard Orchestra en om 22 uur is er The Gypsa Ska Orquestra uit Venezuela. "Kinderen krijgen een apart aanbod, met een gek kapsalon, de 'Vervelende Bus' en circusgezelschap Amoukanama. Als extraatje is er Silent Disco op het Kerkplein. (VDI)