Filourun brengt 8.600 voor Warmste Week op VDI

20 december 2018

16u08

Bron: VDI 2

De Filourun die op zaterdag 13 oktober in het Bierkasteel van brouwerij Van Honsebrouck plaatsvond, heeft 8.600 euro voor de vzw Me To You opgebracht. Die ondersteunt onderzoeksprojecten rond leukemie. Tijdens de recreatieve loop kon je rondjes joggen of wandelen in en rond de brouwerij langs de Ingelmunstersestraat. Daarbij passeerden deelnemers onder andere in de productiehal, bottelarij en langs de bierboetiek, terwijl er op bepaalde plekken dj’s plaatjes draaiden. Bruno Lambert en Michelle Vanhonsebrouck van het Bierkasteel gingen de cheque vandaag afgeven op domein Puyenbroeck in Wachtebeke, waar de Warmste Week dit jaar opnieuw doorgaat. Ze mochten samen met presentatrice Eva De Roo op de foto. Er is ondertussen ook al een datum voor een tweede Filourun geprikt. Die gaat door op 21 september 2019. Bekijk hieronder het filmpje van de overhandiging: