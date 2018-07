Filou doet Moortgat 'den Duvel' aan ANTWERPSE BROUWERIJ VERLIEST RECHTSZAAK VAN VAN HONSEBROUCK VALENTIJN DUMOULEIN

02u45 0 Izegem Heeft brouwerij Van Honsebrouck bij het maken van zijn Filou te veel gespiekt bij de Duvel van concurrent Moortgat? Het hof van beroep in Brussel oordeelt van niet. Daarmee komt een eind aan een procedureslag van liefst drie jaar.

Duvel is al jaren het paradepaardje van Moortgat en de Antwerpse brouwerij doet er dan ook alles aan om het goed te beschermen. Toen brouwerij Van Honsebrouck in 2015 met Filou op de markt kwam, gingen er bij Moortgat dan ook enkele alarmbelletjes af. Het zijn beide blonde speciaalbieren met een alcoholpercentage van 8,5 ° en ze delen dezelfde flesvorm en wit etiket met rode letters. Vroeger had de Filou-mascotte, een guitige jongeman met katapult, ook nog een duivelsstaartje, maar dat is in de loop der jaren al verdwenen. Volgens Moortgat genoeg gelijkenissen om naar de rechtbank te trekken op grond van oneerlijke handelspraktijken en misleidende reclame. Moortgat kreeg in eerste aanleg ongelijk, maar ging in beroep tegen de uitspraak.





"Verrast"

Vorige week vrijdag oordeelde het hof van beroep in Brussel dat er van kopieergedrag geen sprake is.





"We zijn blij dat de rechtbank onze argumentatie gevolgd heeft", vertelt Frederic Boulez van brouwerij Van Honsebrouck. "We waren drie jaar geleden dan ook verrast toen ze ons voor de rechtbank daagden. De details van het vonnis zijn me op dit moment nog niet bekend, maar ik kan alleen maar zeggen dat onze marketingafdeling geen copy pasters zijn. De gelijkenissen zijn puur toeval. Zo wordt het flesje ook nog door andere brouwerijen gebruikt en etiketten met rode letters komen wel vaker voor. We zien dat bijvoorbeeld onze Kasteel Rouge hier en daar ook navolging krijgt, maar dat is voor ons geen reden om naar de rechter te trekken. De uitspraak van de rechtbank is nog maar eens een bewijs dat we met Filou wel een uniek bier op de markt gebracht hebben. Al wijst de praktijk blijkbaar uit dat we echt met een 'Filou'tje - West-Vlaams voor deugniet - te maken hebben", knipoogt Boulez.





Aanvaring

"Het is overigens niet onze eerste aanvaring met brouwerij Moortgat. Enkele tientallen jaren geleden liep er al eens een procedure omdat ze vonden dat de papieren wikkel van ons Bachus-bier te veel leek op die van hun Liefmans. In die zaak is toen een onderlinge overeenkomst bereikt."





In april vorig jaar vond Moortgat dat het biermerk Buval van supermarktketen Aldi ook al een copycat was, maar de rechtbank oordeelde dat het geen schending van het merk was.





Brouwerij Moortgat wilde gisteren niet reageren op de uitspraak van de rechtbank.