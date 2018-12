Filmpret in De Leest VDI

24 december 2018

Tijdens de kerstvakantie vertoont cultuurhuis De Leest op donderdag 27 december twee kinderfilms op groot scherm. Om 14.30 uur is er de vertoning van de familiefilm ‘Pieter Konijn’. Deze animatiefilm vertelt het verhaal van een eigenwijs konijn dat probeert de moestuin van een boer binnen te dringen. Gebaseerd op de verhalen van Beatrix Potter. Een ticket kost 4 euro. Om 16.30 uur is er de jeugdfilm ‘Rosie & Moussa’. Daarin verhuis Rosie met haar moeder naar de andere kant van Brussel. Ze leert er een boel mensen kennen, waronder Moussa, die in het appartement boven haar woont. Hij neemt Rosie op sleeptouw door de hele beurt. Samen gaan ze op zoek naar Rosie’s papa die al een tijdje niet meer thuis kwam. Tickets kosten 4 euro.