Film over 't Hof van Commerce in De Leest 17 april 2018

02u27 0

In Cultuurhuis De Leest kan je op donderdag 19 april om 20 uur kijken naar 'Wien is't Hof van Commerce?'.





Die film van Kristof 'DJ 4T4' Michiels over twintig jaar 't Hof van Commerce was normaal enkel te zien in enkele (groot)steden als Leuven, Brussel en Brugge, maar nu dus ook eenmalig uitzonderlijk in Izegem, de bakermat van Flip Kowlier en Serge Buyse.





De vertoning komt er ten voordele van de vzw Imazighen, waarmee projecten bij de arme berberbevolking van Zuid-Marokko ondersteund worden. De toegang bedraagt 10 euro. Nadien is er een gratis drnakje. (VDI)