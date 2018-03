Fietsveilige aanpassingen in de Merelstraat 20 maart 2018

In de Merelstraat tussen de Reperstraat en de Reigerstraat komt er een fietspad in klinkers en een watergreppel. "De weg wordt vaak gebruikt door fietsers en is een onderdeel van het traject van de Emelgemse fietspooling", weet mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA). " Met de ingreep willen we ook de fietsers beter afschermen voor wagens die vanuit de Reperstraat de Merelstraat inrijden." Door de werken kunnen autobestuurders tot 6/4 dat deel van de straat niet gebruiken. Voor fietsers en voetgangers is er geen probleem. (VDI)