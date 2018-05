Familie en vrienden herdenken slachtoffer methanolvergiftiging 01 juni 2018

Om haar niet te vergeten en om te verhinderen dat het gerechtelijk onderzoek een stille dood zou sterven, herdenken familie en vrienden zondag Sarah Palaisy. De 29-jarige vrouw stierf aan een methanolvergiftiging die ze opliep in de Pulobar.





Volgende dinsdag is dat precies een jaar geleden. Het goedje was vermengd in een fles wodka. Antwoorden op hun vele vragen hebben de familie, partner en vrienden van Sarah sindsdien nog niet gekregen. "We weten nog even weinig als de eerste dag", zegt Diego Justin (48), die al tien jaar een relatie had met Sarah toen ze overleed. "Hoewel het niet anders kan dan dat de speurders nog volop werken in het dossier, lijkt het alsof Sarah wordt vergeten. Dat willen we niet."





Jerissa Van Der Smissen, de beste vriendin van Sarah, is nauw betrokken bij de herdenking die komende zondag tussen 11 en 15 uur georganiseerd wordt in OC De Brasserie, in Ingelmunster. "We hebben onder meer voor iedereen hangertjes laten maken met daarop 'oes kent oes', het motto van Sarah. Diego heeft intussen ook een playlist gemaakt met haar lievelingsmuziek. Op die manier willen we eer betonen aan Sarah en haar op een gepaste manier herdenken." (VHS/CDR)





