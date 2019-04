Familie eend op bezoek in verfwinkel LSI

19 april 2019

12u44

Bron: eigen berichtgeving 4

Opgemerkt bezoek vrijdagvoormiddag bij verfwinkel Vanrenterghem in Izegem. Daar stapte mama eend met vier kuikentjes binnen. “Ze moeten binnen zijn geglipt toen we een auto aan het laden waren”, aldus Katrien Vanrenterghem. “Ze deden een hele toer in de winkel, wel 20 minuten lang. Ze toonden interesse in schildersdoeken en verfrollen, maar kochten uiteindelijk niets”, lacht ze.

Na haar shoppingtocht verliet de eendenfamilie de winkel opnieuw via de deur. Het mooie weer lokt eendenfamilies met jonge kuikentjes naar buiten, want ook op de weg tussen Izegem en Lendelede stak een hele familie vrijdagochtend de weg over. Een opmerkzame automobilist ging op tijd in de remmen om de familie de kans te geven veilig de overkant van de straat te bereiken.