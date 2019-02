Fabrieksbrand startschot van reeks historische foto’s in de kijker VDI

18 februari 2019

10u59

Het stadsbestuur zet vanaf nu periodiek met een reeks historische foto’s de ambachtelijke en industriële geschiedenis in de kijker.

“We trekken het project op gang met de enorme fabrieksbrand die 49 jaar geleden in februari het bedrijf Tanghe trof”, zegt erfgoed- en archiefschepen Kurt Himpe (N-VA). “Op 26 februari 1970 brak er ’s morgens brand uit in het bedrijf Tanghe in de Papestraat. In een mum van tijd stond alles in lichterlaaie. Er was ook een reeks explosies waardoor het bedrijfsgebouw van drie verdiepingen in elkaar stortte. De schade werd geraamd op 50 miljoen frank. Het bedrijf werd nooit heropgericht en is daardoor één van de symbolen van de teloorgang van de schoennijverheid die zoveel voor de stad Izegem betekende”, zegt Himpe.

Plein

“In de Papestraat is er nu een plein genoemd naar de stichter van het bedrijf, als eerbetoon”, zegt conservator Hilde Colpaert. “In het stadsarchief en het archief van Eperon d’Or hebben we een uitgebreid fotoarchief en uiteraard zullen we ook samenwerken met de heemkundige kring Ten Mandere.”

Er zullen regelmatig foto’s geprojecteerd worden op het scherm op de Grote Markt en ook verspreid worden via de sociale media van het museum Eperon d’Or. “Op die manier brengen we de rijke ambachtelijke en industriële geschiedenis in het straatbeeld en in de huiskamer”, besluit schepen Himpe.