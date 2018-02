Ex-werknemer terecht voor overvallen gokkantoor 20 februari 2018

02u38 0 Izegem Een 21-jarige ex-werknemer van het gokkantoor MyBet zat volgens de openbare aanklager in de zomer van 2016 achter een dubbele overval op het kantoor in de Marktstraat in Izegem. Samen met twee kompanen stond hij gisteren voor de rechter in Kortrijk terecht. Ze riskeren tot twee jaar cel.

Zowel op 27 juli als op 2 augustus 2016 werd het kantoor voor sportweddenschappen overvallen. De eerste keer drongen drie daders met een mes binnen, vijf dagen later waren er twee overvallers. In totaal kon zo'n 1.400 euro uit de kassa meegegraaid worden. Camerabeelden, telefonie-onderzoek en DNA-analyse op een paar handschoenen op een parking in de buurt leidden de onderzoekers naar Alexis D.S.R. (21). Hij werkte voordien een drietal maanden in het kantoor. Hij woont ondertussen in Antwerpen en bekende inderdaad de eerste overval te hebben gepleegd. Met een tweede overval heeft hij volgens zijn advocate niets te maken. Hij daagde niet zelf voor de rechter op "omdat hij zijn muziekcarrière leven probeert in te blazen." Bob M. (30) uit Izegem ontkende elke betrokkenheid, Bado D. (22) uit Antwerpen komt volgende week aan het woord. Hij verblijft momenteel in de gevangenis in Wortel. (LSI)