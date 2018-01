Ex-voorzitter tennisclub Isis tevreden met vrijspraak in drugdossier 02u59 0 Izegem Herbert Herreman, de voormalige voorzitter van tennisclub Isis, vindt dat de rechter in Gent correct heeft geoordeeld over zijn aandeel in een groot drugdossier. "Ik ben geen dealer", zegt Herreman. "De vrijspraak is dan ook terecht. Ik wou alleen een vriend helpen maar dat draaide verkeerd uit."

Herbert Herreman (46) en zijn jeugdvriend Kris G. (51) kwamen eind vorig jaar in het oog van de storm terecht toen ze gedagvaard werden in een groot drugdossier. G. werd afgeperst door een kennis die hij ontmoette op een decadent feestje. De man eiste 200.000 euro om een drugdeal te financieren. Omdat G. dat geld niet had, stapte hij naar z'n jeugdvriend, Herbert Herreman.





Die werd een lucratieve vastgoeddeal voorgespiegeld. De afperser, die nadien beweerde dat de deal was misgelopen, stak de 200.000 euro in eigen zak en vroeg nog eens 70.000 euro, voor een nieuwe deal. Uiteindelijk werden nooit drugs geleverd, maar wel een sportzak waarin snelbouwstenen zaten. Net daarom kunnen Herreman en G. niks strafbaars verweten worden en dus volgde een vrijspraak.





Zware periode

"Elk ander vonnis zou verkeerd zijn geweest, want ik ben geen drugdealer", zegt Herreman. "Emotioneel was dit een heel zware periode. De jongste weken hebben heel veel mensen me gesteund. Dat zal ik niet vergeten. Anderzijds waren er die zware beschuldigingen die mij en m'n omgeving helemaal geen deugd hebben gedaan. De uitspraak van de rechter bewijst dat ik geen kwaad deed. Ik heb enkel een vriend willen helpen en dat is verkeerd uitgedraaid, meer niet." Herreman speelde in heel de zaak wel 200.000 euro kwijt. (VHS)