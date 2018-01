Ex-voorzitter tennisclub Isis en jeugdvriend vrijgesproken voor mislukte drugdeals LAAKBAAR MAAR NIET STRAFBAAR HANS VERBEKE/JURGEN EECKHOUT

02u40 1 Izegem Twee Izegemse jeugdvrienden zijn in Gent vrijgesproken voor enkele mislukte drugdeals. Herbert Herreman, de voormalige voorzitter van tennisclub Isis, betaalde maar liefst 200.000 euro voor twintig kilogram coke maar kreeg snelbouwstenen in de plaats. En dat is niet strafbaar, maar wel 'moreel zeer laakbaar'. "Het was een vriendendienst die verkeerd uitdraaide, meer niet. Een drugdealer ben ik allerminst", zegt Herreman.

Kris G. (51), een jeugdvriend van Herbert Herreman, werd twee jaar geleden gechanteerd door een man die hij had ontmoet op een decadent feestje met drugs en escortes, in het kasteel van Vinderhoute. Die eiste 200.000 euro voor een deal in verdovende middelen. G. had dat geld niet en klopte aan bij z'n bemiddelde jeugdvriend Herbert Herreman. Hij spiegelde hem voor dringend cash nodig te hebben voor een lucratieve vastgoeddeal. Het geld werd op de parking van tennisclub Isis overhandigd in een sportzak, dezelfde dag reed Herreman naar Drongen om er de drugs op te halen.

Maar zover kwam het niet. De afperser meldde dat de deal mislukt was omdat de politie er lucht van gekregen had. Bij een tweede deal, goed voor 70.000 euro extra cash, werden de jeugdvrienden opgelicht: ze kregen een sporttas met daarin snelbouwstenen en wat poeder. Toen de afperser een derde deal wilde afronden en de drugs via FaceTime toonde aan de jeugdvrienden, viel de politie bij hem binnen. Ondanks het feit dat de Izegemnaars 200.000 euro betaalden om twintig kilogram cocaïne aan te kopen, zijn ze toch vrijgesproken. Met dank aan de afperser die hen geen drugs maar wel Ytong-stenen leverde.

"Buiten hun wil om hebben ze de drugs nooit ontvangen", duidt de rechter. "Daardoor kan hen niks strafbaars ten laste worden gelegd, hoewel de feiten natuurlijk moreel bijzonder laakbaar zijn." Herreman schiet er wel 200.000 euro bij in. De afperser, die volgens de rechter verschillende mensen oplichtte en een resem rip-deals pleegde, kreeg 40 maanden cel en een boete van 18.000 euro. Zijn drie kompanen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen die schommelen tussen de 8 maanden en 14 maanden.

Herreman, die ontslag nam als voorzitter van tennisclub Isis toen de zaak in de openbaarheid kwam, is opgelucht met de vrijspraak. "Elk ander vonnis zou verkeerd zijn geweest, want ik ben geen drugdealer. Integendeel, ik heb het beste voor met iedereen. Emotioneel was het opnieuw een zware dag voor mij, zoals er wel meer waren in de voorbije maanden en jaren. Wat ik voorspeld had, is uitgekomen. De echte schuldigen zijn gestraft, en nog geen klein beetje. De jongste weken hebben heel veel mensen me gesteund. Dat zal ik niet vergeten. Anderzijds waren er die zware beschuldigingen die mij en m'n omgeving helemaal geen deugd hebben gedaan. De uitspraak van de rechter bewijst dat ik geen kwaad in de zin had. Ik heb enkel een vriend willen helpen en dat is verkeerd uitgedraaid, meer niet."