Ex-beenhouwer opent eigen barbierzaak 23 augustus 2018

Heren die hun haren willen laten knippen en tegelijk ook hun baard laten behandelen kunnen voortaan terecht bij de Gentlemen's Corner barbershop in de Roeselaarsestraat 172. Barbier Mario Vercouillie staat paraat voor knip- en scheerbeurten met net dat beetje extra. Zijn professionele wortels liggen echter ergens andres.





"Ik heb indertijd een opleiding tot slager gevolgd en stond lange tijd als beenhouwer in het vak, maar in 2014 heb ik me omgeschoold tot kapper", vertelt hij. "Ik zocht een nieuwe jobuitdaging waarbij ik tussen de mensen stond en ook een praatje kon slaan. Mijn vrouw raadde me een kappersopleiding aan en dat vond ik wel een goed idee."





Haartiest

De voorbije jaren volgde Mario geregeld nieuwe workshops, maar werkte hij ook bij enkele bekende zaken. "Ik heb enkele jaren geholpen in de Haartiest in Wevelgem en heb er veel geleerd, maar nu was het tijd om op eigen benen te staan", zegt hij. "Mijn broer verhuurde toevallig dit hoekpand en dat vond ik de ideale locatie voor mijn nieuwe zaak, die ik toepasselijk omdoopte tot Gentlemen's Corner. Naast de knip- en scheerbeurten zorg ik voor een aangepaste setting en aangepaste muziek."





Afspraken maken kan via www.gentlemenscorner.be. (VDI)