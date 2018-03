Eveline start met yogaschool 29 maart 2018

02u54 0

De uit Kortemark afkomstige Eveline Verhaeghe (34) start op maandag 16 april met haar yogaschool in het Life Danscenter in Izegem. Dat doet ze na zestien maanden herbronnen in Azië en Afrika, waar ze van enkele specialisten ter plaatse de kneepjes van het vak leerde. "Ik werkte twaalf jaar lang in de salessector, maar de vele deadlines en het helse tempo werden me te veel en dus besloot ik een jaar loopbaanonderbreking te nemen. Het initiële plan was om enkele maanden door Azië te trekken, maar dat werd uiteindelijk ruim een jaar. Nu ze terug in eigen land is wil ze haar yogavaardigheden graag doorgeven aan anderen, wat van haar een tevreden mens maakt. "Ik start met vijf dagen per week lessen in het Life Danscenter van mijn neef Davy Desloovere." Meer info op de Facebookpagina 'Lovepeace&happiness'. (VDI)