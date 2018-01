Estaminet De Brouwerij beste brouwerspub van het land 30 januari 2018

Estaminet De Brouwerij van brouwerij d'Oude Maalderij is door Ratebeer.com uitgeroepen tot beste brouwerscafé van ons land. De internationale bierwebsite baseert zich daarvoor op besprekingen van gebruikers over de hele wereld. "Ik heb er een beetje een dubbel gevoel bij", vertelt brouwer Jef Pirens. "Uiteraard is het een mooie erkenning, die een gemiddelde is van de score van alle gebruikers die iets over mijn zaak vertelden. Aan de andere kant verneem ik dat ik 30 dollar moet betalen om aan een exemplaar van de erkenning te raken. Beetje spijtig, maar ik ben het wel van plan. Iedereen herkent dat certificaat en het blijft toch een eer. Wie een bespreking indient kan dat ook niet zomaar vlug doen. Je moet een gefundeerde tekst neerschrijven. In dat opzicht ben ik zeker blij dat ik nu het beste brouwerscafé van het land heb en dat de echte bierliefhebbers dat ook appreciëren. Dat zal zeker ook wel nieuwe bezoekers tot hier brengen." (VDI)