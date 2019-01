Erfgoedcel gaat collectie schrijnwerkersmuseum inventariseren VDI

05 januari 2019

14u01

Bron: VDI 0 Izegem De collectie schrijnwerkersmateriaal uit het privémuseum van Pierre Vangroenweghe in de Onze-Lieve-Vrouwstraat wordt via een samenwerkingsproject geïnventariseerd.Het museum bevat een schat aan unieke werktuigen, machines en zeldzame houten creaties.

“De collectie gaat terug tot de zeventiende eeuw en is ondergebracht in een gerestaureerd gebouw uit 1903”, zegt erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA). “Pierre Vangroenweghe is zelf oud-schrijnwerker en kan als geen ander vertellen over de collectie.Dergelijke unieke schatten en vertellingen mogen niet verloren gaan en daarom werd door de regionale erfgoedcel TERF, expertisecentrum voor erfgoed ETWIE en Pierre Vangroenweghe een samenwerkingsproject opgestart om de omvangrijke collectie te inventariseren”, verduidelijkt Himpe, die ook voorzitter van de erfgoedcel is.

“In de eerste plaats is er de inventarisatie zelf, maar de erfgoedcel TERF en ETWIE brengen de collectie ook onder de aandacht”, legt stafmedewerker Hugo Verhenne van TERF uit. “Via de website van TERF en ETWIE kan het inventarisatieproject gevolgd worden en het gebruik van bepaalde collectiestukken wordt ook gefilmd.

Materiaalkennis

Vangroenweghe wil met zijn collectie aantonen hoe mooi het vak houtbewerking kan zijn, welke slimme technieken vakmensen bedenken om objecten te maken en hoe essentieel een grondige materiaalkennis is zodat begrepen kan worden waarom deuren, ramen, parketvloeren, trappen of meubels op een specifieke manier gemaakt worden.

“Zijn verzameling beperkt zich daarom niet enkel tot het gereedschap van de schrijnwerker. Uiteraard zijn schaven, zagen, hamers en handboren goed vertegenwoordigd, allemaal goed onderhouden en klaar voor gebruik. Maar de kracht van de collectie bestaat erin dat hij ook al het bijbehorend materiaal zoals deurbeslag, soorten glas, verf, verpakkingen, nagels ... en de afgewerkte producten waaronder deuren, ramen, luikjes, trappen, balustrades, parketvloeren, kasten, toonbanken, tafels, bedden, stoelen en wiegjes verzamelt waardoor hij een volledige verhaal kan brengen”, besluit Hugo Verhenne.