Eperon d’Or zoekt LEGO-kapiteins en basketfans VDI

08 april 2019

14u08

Bron: VDI 0 Izegem Stadsmuseum Eperon d’Or organiseert in de paasvakantie verschillende activiteiten voor het jonge volkje. Zo zijn er LEGO-workshops en is er ook een basketbaltornooi.

“Dit jaar bouwen we de mooiste vloot die het kanaal Roeselare-Ooigem ooit gezien heeft”, zegt het museumteam. “Via een zoek- en doe-parcours in het museum verdien je LEGO-steentjes en daarmee bouw je een eigen boot. We vereeuwigen je vaartuig met een foto en daarna zorgen we er voor dat jouw bootje op een digitaal postkaartje lijkt te dobberen op het kanaal.” De activiteit is voor kinderen van 5 tot 12 jaar onder begeleiding van een volwassene. Je kan ze elke dag van de paasvakantie spelen van 10 tot 17.30 uur, behalve op maandag en op paaszondag 21 april.

Basketbal

Verder zet Eperon d’Or de laatste week van haar tentoonstelling ‘Bata Heritage’ in met: een 3x3 baskettornooi voor jongeren, buiten op de museumsite. De tijdelijke tentoonstelling is aan zijn laatste weken bezig. Eind april keren de schoenen terug naar collecties in Praag en Zlín. De tentoonstelling vertelt het verhaal van het beroemde schoenenmerk Bata. Naast schoenen uit de beginperiode van het merk, zie je er ook originele ‘Bata Bullets’ uit de jaren 1960: iconische basketschoenen, ontworpen voor het NBA-team van de Baltimore Bullets.

Die basketschoenen vormen nu de aanleiding voor een origineel sportief evenement. Eperon d’Or, Decathlon Roeselare en Basketbalclub Spie Izegem organiseren samen een 3X3 basketbaltornooi buiten op de museumsite, op vrijdagnamiddag 19 april van 13.30 tot 17.30 uur. Acht teams van telkens 3 spelers nemen het tegen elkaar op in korte wedstrijden van tien minuten. Deze nieuwe formule ontstond op straat en verschilt van een traditionele basketbalwedstrijd van 5 tegen 5 spelers. Wereldwijd wint 3x3 echter snel aan populariteit omwille van het spectaculaire en dynamische spelverloop.

De winnaars van het Eperon d’Or – Decathlon 3x3 Baskettornooi ontvangen mooie prijzen, geschonken door Decathlon Roeselare en Eperon d’Or. Basketbalclub Spie begeleidt het goede verloop van het tornooi. Deelnemers moeten tussen 12 en 16 jaar zijn en zelf hun team van 3 spelers samenstellen. Daar staat tegenover dat de inschrijving volledig gratis is via eperondor@izegem.be of 051 31 64 46.