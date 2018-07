Eperon d'Or zet schoenen in de kijker 19 juli 2018

Nog tot midden september loopt er in stadsmuseum Eperon d'Or een tijdelijke tentoonstelling met werk van de studenten van SASK Sint-Niklaas en Syntra-West. De parketzaal van het museum herbergt eindwerken uit hun twee verschillende schoenopleidingen. De splinternieuwe muurkast bevat schoenen die gemaakt zijn door leerlingen van de afdeling schoenontwerp van SASK. De sokkels in de zaal zijn voorbehouden voor werk van de opleiding schoenontwerp van Syntra-West. De expo is gratis. (VDI)