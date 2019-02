Eperon d’Or zet Belgische schoenontwerpers in de kijker VDI

06 februari 2019

10u18

Bron: VDI 0 Izegem Stadsmuseum Eperon d’Or zet de komende maanden enkele Belgische schoenontwerpers in de kijker. Het museum sloot begin januari even de deuren voor een grote schoonmaak, maar is nu weer klaar om bezoekers te ontvangen.

“Tijdens die periode werd de vaste opstelling gewijzigd en nu staan ook Belgische schoenontwerpen uit 2018 en 2019 in de kijker”, zegt museumschepen Kurt Himpe (N-VA). “Vooral omwille van conservatieredenen zijn de schoenen uit de jaren 1920 en 1930 bijna allemaal vervangen”, verduidelijkt conservator Hilde Colpaert. “De schoenen die gemaakt werden in Eperon d’Or blijven natuurlijk in de opstelling. Van een reeks andere Izegemse topfirma’s uit die tijd, zoals Van Den Berghe, Decoene en Le Croissant d’Or, zijn nu weer pareltjes te zien, nadat ze een jaartje veilig opgeborgen werden in het depot.”

“Eperon d’Or besteedt ook heel wat aandacht aan de nieuwste collecties van Belgische ontwerpers, zoals Frida, March23, Atelier Content, Nathalie Verlinden, Morobé, Cathérine Willems en Cara Rosa. Deze schoenen worden vooral geproduceerd in Italië, maar soms ook in Portugal of Spanje”, vult schepen Himpe aan.

Voor dit jaar staan er al meer dan vierduizend bezoekers gereserveerd.