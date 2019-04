Eperon d’Or verwelkomt 45.000ste bezoeker CDR

16u00 3 Izegem Het Izegemse museum Eperon d’Or heeft donderdag de 45.000ste bezoeker verwelkomd. Deinzenaar Eric Van Assche ontving van schepen van Musea Kurt Himpe (N-VA) en conservator Hilde Colpaert een pakket met Izegemse bieren en een borsteltje.

Van Assche wilde al lang eens Eperon d’Or bezoeken. “Ik had al gehoord over het museum en ben onder de indruk van het schitterende gebouw en de prachtige collectie”, zegt Eric Van Assche, die vanuit Deinze naar Izegem fietste voor zijn eerste bezoek aan de stad. “Er staat zeker nog een bezoek gepland, want ook de voormalige elektriciteitscentrale met de grootst bewaarde stoommachine van het land wil ik wel eens zien.”

Eperon d’Or opende officieel de deuren in juni 2017. “In 2017 kreeg het museum meer dan 18.000 bezoekers over de vloer en vorig jaar telden we 23.500 mensen”, zegt schepen Himpe. “In de eerste maanden van dit jaar gaan we nu al vlot naar de 3.000 bezoekers en er staan al duizenden reservaties voor groepsbezoeken gepland. Naast de individuele en groepsbezoeken zijn Erfgoeddag en Open Monumentendag telkens grote publiekstrekkers voor de industriële erfgoedsite.”