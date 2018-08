Eperon d'Or strijdt voor Onroerenderfgoedprijs 17 augustus 2018

Stadsmuseum Eperon d'Or is als enige West-Vlaamse kandidaat genomineerd voor de Vlaamse Onroerenderfgoedprijs en neemt het op tegen de Heilige Geestsite in Mechelen en belevingscentrum Het Moment in Scherpenheuvel-Zichem. De uiteindelijke winnaar neemt in oktober de hoofdprijs van 12.500 euro mee naar huis. Een professionele jury velt het verdict, maar er is ook de publieksprijs waar iedereen kan op stemmen. De stad startte alvast een promocampagne op om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. "Met de prijs beloont Vlaanderen mensen die erfgoed op een goede manier beheren. We haalden het reeds uit 29 kandidaten en zijn dan ook fier dat we al zo ver geraakt zijn", vertelt burgemeester Bert Maertens. "Onze erfgoedsite is verrassend door de combinatie van oude en nieuwe architectuur. Alle beschermde delen zijn in oorspronkelijke staat hersteld en vooral het kleurrijke valt op en verrast." Het museum maakte alvast een promofilmpje én een promotietoren naar het voorbeeld van de toren van Eperon d'Or. "Deze toren zal een vaste plaats krijgen in de bib en op een aantal grote evenementen zoals de triatlon en seniorendag op de kermis verschijnen", aldus de burgemeester. "Mensen zullen van daaruit hun stem kunnen uitbrengen, maar dat kan ook via www.onroerenderfgoedprijs.be. Stemmen kan tot ten laatste op Open Monumentendag op 9 september. Het museum is die dag gratis open en er is om 16 uur ook de jaarlijkse schoentjesworp.





(VDI)