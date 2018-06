Eperon d'Or krijgt regionale erkenning 29 juni 2018

Stadsmuseum Eperon d'Or heeft een positief advies voor regionale erkenning gekregen. In 2014 sleepten de Izegemse musea - toen nog op aparte locaties met het Schoeisel- en Borstelmuseum - een eerste keer een regionale erkenning in de wacht. "Toen was de provincie nog verantwoordelijk voor de toekenning, maar sinds de interne staatshervorming is de Vlaamse Gemeenschap dat", weet toerismeschepen Kurt Himpe (N-VA). ""Dit is een zeer belangrijke evaluatie van de werking en onderstreept de inzet van het personeel, de gidsen en de vrijwilligers", vult conservator Hilde Colpaert aan. In 2014 kreeg het museum met de regionale erkenning een jaarlijkse subsidie van 75.000 euro. "Het is nu nog even wachten op de bevestiging van de subsidie voor de periode tot 2023." (VDI)