Eperon d’Or krijgt 19de-eeuwse borstelcatalogus cadeau VDI

29 januari 2019

13u45

Bron: VDI 0 Izegem Stadsmuseum Eperon d’Or kan dankzij Carl Decoopman, voormalig bedrijfsleider bij borstelfabrikant PDC Brush, een waardevol stuk aan de collectie toevoegen. Decoopman schenkt een handgeschilderde borstelcatalogus uit de late negentiende eeuw aan het museum.

“Het gaat om een catalogus die ik twintig jaar geleden voor het eerst onder ogen kreeg, toen een vezelvertegenwoordiger die eens mee had”, vertelt Carl Decoopman. “Hij is gemaakt door een voormalig borstelbedrijf uit Poitiers met op ware grootte handgetekende en geschilderde borstelmodellen. De vertegenwoordiger had de catalogus even in bruikleen van de weduwe van de borstelfabrikant. Later kreeg ik de kans die catalogus over te kopen, maar nu doe ik er toch afstand van. Deze catalogus komt beter tot zijn recht in een museum dan bij mij thuis.”

Conservator Hilde Colpaert en erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA) zijn verheugd met de schenking. “Het gaat om een van twee unieke catalogi”, zeggen ze. “Vermoedelijk is het een van de oudste uit Frankrijk. In de catalogus staan heel wat vergeten modellen, zoals een lampenborstel, een hoedenborstel, een wasborstel en een biljartborstel. We gaan dit een mooi plaatsje in het museum geven, al moeten we eerst nog een aangepast omhulsel vinden voor we de catalogus uitstallen.”

Het museum krijgt jaarlijks zestig schenkingen. “Al is deze catalogus een van de meest waardevolle stukken”, besluit Himpe. “De waarde wordt op duizenden euro’s geschat.”