Eperon d'Or genomineerd voor Onroerenderfgoedprijs 02 juli 2018

Stadsmuseum Eperon d'Or is finalist in de strijd om de Vlaamse Onroerenderfgoedprijs. Die wil recente realisaties op vlak van monumentenzorg, landschapszorg en archeologie belonen. De prijs richt zich dit keer op erfgoed dat publiek toegankelijk is. Een externe jury koos uit 29 uitzendingen Eperon d'Or, dat het opneemt tegen de Heilige Geestsite in Mechelen en belevingscentrum Het Moment in Scherpenheuvel-Zichem. De drie kandidaten ontvangen al een bedrag van 2.500 uro. De uiteindelijke winnaar krijgt in oktober 12.500 euro.





"Dit is een beloning voor het harde werk dat geleverd werd om van een voormalige schoenfabriek een architecturale parel te maken", glundert erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA). "We plannen trouwens ook nog een grote investering in de restauratie van de voormalige elektriciteitsfabriek die de grootst bewaarde stoommachine van ons land huisvest." (VDI)