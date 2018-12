Elektrozaak op zoek naar koppel dat geluidsysteem vergat te betalen Vrouw wandelt met buit onder rok naar buiten LSI

11 december 2018

16u59

Bron: LSI 0

Elektrozaak Vervaecke-Nollet uit Izegem is op zoek naar een koppel dat op woensdag 5 december een geluidsysteem van Bose vergat te betalen. Op beelden van de bewakingscamera is te zien hoe een vrouw rond 16u een Bose Soundtouch Wave in wellicht een zak onder haar rok verstopt. Zo’n geluidsysteem kost zo’n 700 euro. “U vergat te betalen aan de kassa. Waarschijnlijk een misverstand. Zou het mogelijk zijn nogmaals langs te komen”, roept Vervaecke-Nollet op Facebook op. “Op de beelden op Facebook blijft het duo onherkenbaar maar we beschikken wel degelijk over herkenbare beelden”, legt zaakvoerder Danny Vervaecke uit. “De politie is op de hoogte. Om de haverklap krijgen we met diefstal af te rekenen en dat moet eens stoppen.”