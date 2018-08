Eetfestijn bij STIP 10 augustus 2018

De nieuwe politieke beweging STIP organiseert op zondag 26 augustus een barbecue in 't Sok in de Hogestraat in Kachtem. Vanaf 12 uur verzorgen de leden een barbecue met worst, kipspies, varkenshaas en dunne lende. Er is ook een groentenbuffet met aardappel- en pastasalade. Op aanvraag is er ook een alternatief voor vegetariërs beschikbaar. Volwassenen betalen 20 euro, kinderen krijgen vijf euro korting en er staat voor hen ook een springkasteel. Kaarten kan je krijgen bij de leden van STIP. (VDI)