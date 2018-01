Eerste steen woonproject Princess gelegd 31 januari 2018

02u49 0 Izegem Burgemeester Bert Maertens mocht gisteren samen met bouwheer Christophe Verstraete en architect Tim Wielfaert de eerste steen van woonproject Princess leggen.

Op de site tussen de Kapelstraat, Kouterweg, Graven- en Prinsessestraat verrijzen de komende maanden 141 woningen, netjes verdeeld tussen huizen, appartementen en assistentieflats. Het gaat om de oude Metrosite van voedingsgroep Vandemoortele die nu een tweede leven krijgt.





"Met onze projecten verlossen we steden van hun 'stadskankers", legt zaakvoerder Christophe Verstraete uit.





"Tegelijk zorgen we voor een kernversterkende inplanting. We bieden woonvormen voor verschillende generaties aan en er komt een groene doorsteek voor fietsers en voetgangers zodat hier een comfortabele woonzone voor jong en oud ontstaat."





Dit weekend vinden er opendeurdagen plaats in het verkoopkantoor in de Kouterweg. Meer info over het hele woonproject vind je terug op: www.verstraete.biz. (VDI)