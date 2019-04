Eerste rouwkamp voor volwassenen een succes: “Een lach en een traan, maar vooral goed kunnen praten” VDI

18 april 2019

14u41

Bron: VDI 1 Izegem Het allereerste rouwkamp voor volwassenen zit er op. De voorbije week organiseerde de Izegemse vzw Rouw en Verlies Vlaanderen voor het eerst zo’n kamp in he Naamse Vresse-sur-Semois. Een van de deelneemsters was Lieve Demeyere uit Izegem. Zij verloor op jonge leeftijd in twee jaar tijd haar vader, nichtje en broer.

“Ik hou hier een heel positief gevoel aan over”, vertelt ze na afloop van het kamp. “Ik was amper zeventien jaar toen mijn vader stierf en dus eigenlijk nog een kind. Ook het overlijden van mijn nichtje en broer hakte er zwaar op in. Ik heb dat jaren met mij meegedragen. Je tracht dat een plaatsje te geven, maar zoiets slijt nooit. Net daarom dat de workshops en praatsessies in de Ardennen voor mij heel verhelderend waren. Niet dat we daar een toverformule aangereikt kregen om geen verdriet meer te hebben, maar wel om alles toe te laten en het een plaatsje te kunnen geven.”

Er waren vijf deelnemers aan het eerste rouwkamp. Een beperkte bezetting, maar bewust. “Op die manier konden we intenser van gedachten wisselen en was er meer tijd om elkaar goed te leren kennen”, meent Lieve. “Iedere mens rouwt anders en voor mij was het interessant om te zien hoe anderen daar mee omgaan. We hebben uiteraard veel gepraat, maar er waren ook wandelingen. Het is niet zo dat alles in een deprimerende sfeer verliep. Er was plaats voor een lach en een traan, maar we hebben vooral goed kunnen praten. We hebben moed geput uit elkaars verhalen en ik vond het geheel een heel positieve ervaring. Met dank aan begeleidster Mieke Deltomme, want dankzij haar ondersteuning hebben we mooie inzichten in het rouwproces gekregen.”