Eerste Rode Kruis-stickers voor wielrenners... en koning Filip 19 april 2018

De lokale Rode Kruis-afdeling maakt er een jaarlijkse gewoonte van om bij de start van hun stickercampagne de eerste stickers aan enkele bekende streekgenoten te verkopen. In het verleden gebeurde dat al aan zanger Flip Kowlier en The Voice-zangeres Robin Desmet. Dit keer viel hun oog op de wielrennende broers Declercq. Tim 'El Tractor' rijdt voor Quick-Step, Benjamin voor Topsport Vlaanderen Baloise. "Cabaretier Karel Declercq is hun vader en die kwam als zijn alias koning Filip mee de eerste stickers kopen", vertelt apotheker Ann Vermeulen van het Rode Kruis. "Dit jaar kan iedereen tussen 19 april en 3 mei onze stickers kopen, die dit keer in het thema van de strip Robbedoes zijn. Een sticker kost 5 euro." De opbrengst gaat naar de inrichting van een nieuwe materiaalwagen. In Roeselare kocht burgemeester Kris Declercq de eerste sticker. (VDI)