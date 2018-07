Eerste keer Bosmolens Got Talent tijdens Ommegangsfeesten 17 juli 2018

De Ommegangsfeesten op de Bosmolens in Izegem vinden van vrijdag 20 tot en met maandag 23 juli plaats in en rond een tent op het Ter Beursplein. Op vrijdag is er om 21 uur een optreden van coverband YIP en om 22.30 uur is het de beurt aan Linkin Park-tributeband Living Theory. Na dat optreden is er een set van dj Class van StuBru. Op zaterdag is er voor het eerst een parochianenkoers, die Bosmolens Cycling heet. Eerst is het de beurt aan de nieuwelingen, daarna aan de lokale, recreatieve renners. 's Avonds is er om22 uur een dj-set van Yves Van Echelpoel en om 23 uur is Netsky-drummer Michael Shack aan de beurt. Op zondag is er voor het eerst in jaren geen playbackshow, maar wel de eerste Bosmolens Got Talent. Maandag staat in het teken van het levenslied, met om 21 uur een optreden van Jennifer Berton, om 21.45 uur de zingende cafébaas Tom Sintobin en om 22.30 uur een concert van Steve Tielens. Meer info: www.feestcomiteitbosmolens.be. (VDI)