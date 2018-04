Eerste fotozoektocht in Bosmolens 09 april 2018

Het Buurtcomité van de Bosmolens organiseert voor het eerst een fotozoektocht. Het is een toer geworden van ongeveer 11 kilometer op het grondgebied van de Bosmolens, met start aan kerk.





De zoektocht kan zowel te voet als met de fiets worden afgelegd en loopt tot en met 27 mei. Deelnemen aan de zoektocht (per formulier) kost 10 euro. In de prijs zijn 2 drankjes inbegrepen in café De Mol. De formulieren kan je bekomen bij dagbladhandel Eclips. Het indienen van de formulieren gebeurt bij dagbladhandel Eclips of in de brievenbus van de voorzitter van het buurtcomité (Klijtstraat 129). (VDI)