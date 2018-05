Eerste editie van Waanzin Open Air lokt weinig volk 22 mei 2018

02u36 0 Izegem De eerste editie van Waanzin Open Air, de opvolger van dancefestival Univerz, was geen onverdeeld succes. Door het koude weer bleven veel mensen op zaterdag liever thuis, al bracht de gezinsnamiddag op zondag wel heel wat volk op de been. Problemen met drugbezit waren er bijna niet.

Exacte bezoekersaantallen waren bij het ter perse gaan nog niet ter beschikking, maar feit is dat de organisatoren zaterdag op een pak meer volk hadden gerekend. "Het is een kleiner, gezelliger festival dan Univerz met een nieuw concept waarbij we op een publiek van volwassenen mikken", zegt Wout Vandersteene van de organisatie. "Dat publiek heeft duidelijk langer gewacht om tickets te kopen en heeft de weersomstandigheden afgewacht. Maar op Zotte Zondag scheen het zonnetje gelukkig en was het hier een overrompeling van gezinnen met kinderen. Of er een tweede editie komt? Dat zal blijken na een evaluatie." Waar er vorig jaar met Univerz nog tientallen drugsinbreuken vastgesteld werden - meteen ook de reden waaromt het concept volledig omgegooid werd - waren de problemen dit keer nagenoeg verwaarloosbaar. De politie van de zone Riho deed in totaal vijf vaststellingen van bezit van kleine hoeveelheden drugs en stelde slechts één proces-verbaal op. De 'Mercy Box' die aan de ingang stond en waarin bezoekers ongestraft hun drugs konden deponeren, bleef volledig leeg. (SVR/LSI)