Eén keer fotografen welkom in Paterskerk 12 juli 2018

De voormalige Paterskerk in de Roeselaarsestraat in Izegem opent eenmalig de deuren voor beroeps- en amateurfotografen.





"Vorig jaar gebeurde dat al eens met kasteel Wolvenhof en dat was zo'n groot succes dat we een bijkomende dag moesten inlassen", vertelt erfgoedschepen Kurt Himpe (N-VA). "Al snel kwamen er vragen om nog zo'n initiatief te nemen en de keuze viel op de voormalige Paterskerk." De datum, 9 september, is niet zomaar gekozen. "In september 2014 werden de kerkelijke activiteiten er stilgelegd en op 9 september is er ook Open Monumentendag", zegt de schepen. "Een ideale aanleiding om fotografen aan het werk te laten in een gebouw dat voor een groot deel zal afgebroken worden." De kerk verdwijnt op termijn voor een bouwproject, de kapittelzaal blijft bewaard.





Beide zijn op 9 september te fotograferen. Er kunnen tussen 10 en 18 uur zes fotografen per uur in het gebouw. Vanaf 15 juli kan je je via een link op de website van stadsmuseum Eperon d'Or inschrijven. Fotoshoots met personen mogen evenwel niet. (VDI)