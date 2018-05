Een dag om snel te vergeten: twee botsingen op rij 01 juni 2018

Het was gisteren het dagje niet van Kelly P. (25) uit Ingelmunster en haar vriend. De jonge vrouw stond gisteren met haar Volkswagen Tiguan zo goed als stil op de N36 toen ze rond 12.30 uur werd aangereden door een Saab 9.5, bestuurd door Simonne O. (91) uit Izegem. Dat gebeurde vlak voor het op- en afrittencomplex aan de E403 in de richting van Roeselare. Daar was een tijdelijke asverschuiving georganiseerd omdat arbeiders er op één rijstrook aan het werk waren. Simonne O. merkte te laat de (zo goed als) stilstaande Volkswagen Tiguan op en knalde ertegenaan. Bij het ongeval raakte niemand gewond maar er was wel wat verkeershinder. Opmerkelijk: na de botsing kwam ook de vriend van Kelly P. ter plaatse. "Dit is een dag om snel te vergeten", zei de man. "Deze morgen had ik namelijk net hetzelfde voor als mijn vriendin, zij het met minder schade. In Tielt reed een verstrooide bestuurder achteraan in op mijn BMW. Wat een ongelooflijk toeval, toch?" (VHS)