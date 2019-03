Een blik achter de schermen in de Sint-Jozefskliniek VDI

15 maart 2019

15u37

Izegem De Sint-Jozefskliniek in de Ommegangstraat neemt nu zondag 17 maart deel aan de Dag van de Zorg. Het ziekenhuis zet de deuren van zijn diensten open voor het grote publiek.

Dat betekent dat je onder andere een kijkje kan nemen op de diensten orthopedie, revalidatie, mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, maar ook op de afdelingen algemene chirurgie, gynaecologie, neurologie, oncologie, cardiologie, pneumologie en het labo.

Ook het operatiekwartier laat die dag uitzonderlijk mensen toe om eens een kijkje achter de schermen te nemen. Kinderen kunnen ook een knuffel mee brengen en die laten verzorgen in de berenkliniek. Ze kunnen er zich ook een gek kapsel laten aanmeten of glittertattoos laten zetten. Iedereen is welkom tussen 10 en 17 uur.