Eddy Buyck krijgt als eerste Izegems Reuzenfrietje op 28 augustus 2018

02u31 0 Izegem Vier maanden na de lancering is er eindelijk iemand in geslaagd het Izegems Reuzenfrietje van frituur De Vijfwege op te peuzelen.

Eddy Buyck uit Izegem slaagde erin om de reuzenportie friet met twee omeletten, bacon en roomsausje met spek precies binnen de twintig minuten soldaat te maken.





"Een tiental mensen heeft het sinds april geprobeerd, maar niemand is er blijkbaar in geslaagd dat ook binnen de twintig minuten te doen", aldus Eddy.





"En zeggen dat ik niet van plan was aan die uitdaging deel te nemen. Ik had veel honger en dat zag me er wel een flinke portie uit. Ik heb me ook niet speciaal gehaast om alles op te eten, waardoor alles net iets vlotter ging. De frieten lagen me achteraf ook niet op de maag. We gaan maar één keer per maand naar de frituur, maar ik heb nu als prijs een maand gratis frietjes in de frituur gekregen. Ik ga samen met mijn vriendin Sophie en haar twee kinderen toch eens wat meer passeren (lacht)." De friturist denkt er over na om een ook 'normale' portie van het Izegems Frietje met omelet op de menukaart te zetten. (VDI)