Duo na amper week vrij na dubbele inbraak bij Panos

De twee jongeren van 19 uit Izegem en Harelbeke, die vorige week in de nacht van woensdag op donderdag opgepakt konden worden na een zware inbraak in broodjeszaak Panos in het centrum van Izegem, zijn gisteren door de raadkamer in Kortrijk onder strenge voorwaarden vrijgelaten. Ze moeten zich onder meer aan een avondklok houden.





De inbraak vorige week was de tweede op korte tijd in Panos Izegem. Ook op 6 december hadden F.D. uit Izegem en M.V. uit Harelbeke al op identieke wijze de vitrine van de broodjeszaak ingeslagen en de geldlade van de kassa meegenomen. Bij een nachtelijke controle op de N36 in Vichte liepen ze de tweede keer tegen de lamp. Ze bekenden en vlogen achter de tralies. Na amper een week liet de raadkamer in Kortrijk hen toch vrij, na een fikse bolwassing. "Het zijn erg jonge kerels die de stommiteit van hun leven begingen", verdedigt advocaat Filip De Reuse hen. "Ze mispeuterden nog nooit iets. Niemand, ook hun ouders niet, begrijpt wat er hen heeft bezield. Hun snelle vrijlating is een opluchting voor hen."





Later zal het duo zich wel nog voor de rechter moeten komen verantwoorden. (LSI)