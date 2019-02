Duo bevangen door CO in pizzeria LSI

26 februari 2019

Valse start voor een pizzeria in opstart langs de Roeselaarsestraat in Izegem. Nog voor de opening moesten twee verantwoordelijken van La Diferencia maandagavond met de ambulance afgevoerd worden met CO-intoxicatieverschijnselen. Boosdoener was wellicht een foutief aangesloten pizza-oven, in combinatie met een slechte verluchting. Aangezien het pizza- en pastarestaurant nog niet open is, waren er geen klanten aanwezig.