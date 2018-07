Duik nemen? Eerst rugzak laten zien MAATREGELEN NA OVERLAST IN OPENLUCHTZWEMBAD HANS VERBEKE

26 juli 2018

02u42 0 Izegem Wie naar het openluchtzwembad van Izegem trekt, zal voortaan eerst zijn rugzak moeten laten controleren. Bovendien werken er nu ook speurhonden. De maatregelen komen er na moeilijkheden met zwemmers. "Ik wil respect voor personeel en bezoekers", zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA).

Het zijn al een tijdje topdagen voor het Izegemse openluchtzwembad met een ruime ligweide. Meer dan 1.500 bezoekers per dag is geen uitzondering, maar helaas trekt dat ook zwemmers aan die het niet zo nauw nemen met de reglementen. "Afgelopen weekend en maandag was dat het geval", zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA). "De politie moest toen tussenkomen om amokmakers terecht te wijzen. Ze gebruikten cannabis en lachgas - toch niet min - en smokkelden alcohol en waterpijpen naar binnen. Andere zwembadbezoekers werden belaagd. Ze intimideerden ook redders en personeel van de sportdienst. Dergelijk gedrag kunnen we niet tolereren."





Controles

In samenspraak met de politie nam Maertens maatregelen. De amokmakers kregen een toegangsverbod en zijn het hele seizoen niet meer welkom. Maar dat is niet alles. "Sinds dinsdag vragen we de bezoekers om de inhoud van hun tassen en rugzakken even te tonen", legt de burgemeester uit. "Willen ze dat niet, dan worden ze de toegang geweigerd. Bij moeilijkheden belt het zwembadpersoneel de politie. Die komt trouwens preventief op geregelde tijdstippen langs aan de boorden van het zwembad en op de ligweide. Daarvoor wordt zelfs een speurhond ingezet. Gisteren was dat al het geval. Ik hoor van het personeel dat het meteen al flink wat rustiger was. Wie hier komt, moet kunnen genieten zonder zorgen. Als dergelijke maatregelen daarvoor nodig zijn, hoe jammer ook, dan is het maar zo."Volgens medewerker Cedric Gerne mort niemand van de bezoekers om de extra wachttijd door de controles. "De mensen vinden het goed dat we een oogje in het zeil houden, ze beseffen dat het in hun belang is", zegt hij. Rayan (28), Ilies (22) en Yacine (23), drie jongemannen uit het Noord-Franse Wattrelos, keken wat vreemd op toen ze zagen dat er gecontroleerd werd. "Maar we hebben er geen probleem mee. We hebben alledrie de vroege shift gewerkt vandaag en zijn nu toe aan wat ontspanning en plezier. Het is overigens niet voor het eerst dat we hier komen. Waarom we daar ruim een half uur rijden voor over hebben? Simpel: de accommodatie is hier super, er is ruimte zat, de sfeer is goed en er zijn weinig Fransen. Dat klinkt misschien raar, maar we vinden dat een voordeel. Fransen onder elkaar maken het graag bont en daar houden wij niet zo van. Geef ons maar een heerlijk namiddagje rust, hier in Izegem."