Duik eens in de ateliers van Monument Vandekerckhove VDI

07 maart 2019

16u09

Tijdens de Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds op dinsdag 19 maart kun je een kijkje nemen achter de schermen van restauratie- en archeologiebedrijf Monument Vandekerckhove. Dat heeft al allerlei bekende gebouwen in Vlaanderen en het buitenland gerestaureerd.

Wie zich tijdig inschrijft, kan de ateliers ‘glas in lood’ en ‘archeologie’ binnen het bedrijf bezoeken. Je verneemt er onder andere meer over de recente archeologische opgravingen in de Sint-Amandskerk. Monument leidt die in goede banen. Bezoekjes zijn mogelijk om 16.45 en 17.30 uur. Inschrijven kan via ingelmunster@davidsfonds.be of op 0486/86.69.91.