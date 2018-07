Drugs raken nog binnen: meer controles gepland AL 12 JONGEREN NIET MEER WELKOM OPENLUCHTZWEMBAD HANS VERBEKE

28 juli 2018

02u42 0 Izegem Het politietoezicht in het Izegems openluchtzwembad, dat dinsdag werd ingevoerd, is geen overbodige luxe. Nu al kregen 12 jongeren een toegangsverbod, omdat ze drugs gebruikten op de ligweide. "We drijven de controles nog op", zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA).

Na twee incidenten met Noord-Franse jongeren, vorige zondag en maandag, nam burgemeester Bert Maertens begin deze week maatregelen.





Zo worden bezoekers sinds dinsdag aan de ingang van het zwembad gevraagd de inhoud van hun tassen en rugzakken te laten zien. Daarnaast komt ook de politie geregeld langs, mét een speurhond, om even te patrouilleren. "De controles aan de ingang verlopen vlot", zegt Bert Maertens. "Toch is zo'n maatregel niet sluitend. Dat hebben we de voorbije dagen gemerkt, toen in totaal zeven mensen op het terrein betrapt werden op druggebruik: cannabis, hasj en lachgas. Het probleem werd gesignaleerd door redders en bezoekers en dus werd de politie erbij gehaald. Alle zeven betrokkenen kregen een toegangsverbod." Ook het wildparkeren in de buurt van het zwembad is Maertens een doorn in het oog. "In de voormiddag is er geen probleem: dan is het openluchtbad enkel toegankelijk voor baantjeszwemmers. Die zijn veel minder talrijk en veroorzaken ook geen overlast. 's Namiddags is het een ander verhaal. In de straten rond het zwembad is er dan vaak bijna geen doorkomen aan. De reglementaire parkeerplaatsen zijn in een mum van tijd allemaal ingenomen en dus zoeken velen een plaatsje in de buurt. We stellen echter vast dat het vooral auto's met Franse nummerplaten zijn die geparkeerd staan waar het hun bestuurders uitkomt. Ook dat zullen we aanpakken."





Rookverbod

Gisteren zat Maertens rond de tafel met de politie en de sportdienst.





"Het resultaat is dat de politie nog meer in beeld zal zijn. Elke namiddag zal ook de politiehond even worden ingezet. Wie de zwembadregels niet respecteert, is er niet meer welkom. Ook als het bijvoorbeeld om iemand gaat die een sigaret rookt en die niet wil doven als de redders dat vragen. Roken is sowieso verboden en bovendien in tijden van kurkdroge ondergronden absoluut geen goed idee. Overigens: lang niet iedereen uit Frankrijk zorgt voor problemen. Die mensen zijn en blijven welkom, net zoals de vele andere bezoekers die niet in Izegem wonen. En dat zijn er heel wat", besluit Maertens.