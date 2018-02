Dronken op de fiets: vijftien dagen rijverbod 07 februari 2018

Robin D. uit Izegem heeft van de politierechter in Kortrijk een rijverbod van vijftien dagen en een effectieve boete van 800 euro gekregen omdat hij na het vieren van z'n 18de verjaardag met z'n onverlichte fiets over de weg zwalpte. Dat gebeurde vorige zomer. Samen met vrienden trok de jongeman naar dancing Diedjies in Kuurne om er zijn verjaardag te vieren. "Maar rond twee uur wilde hij naar huis omdat hij 's anderendaags moest werken in het kippenkraam van zijn ouders", klonk het bij z'n advocaat. "Zijn vrienden hadden echter nog geen zin om naar huis te gaan en hij kon z'n ouders niet bereiken. Daarom besloot hij toch op z'n fiets te stappen om naar huis te rijden." Niet alleen omdat hij zonder licht reed, maar ook omdat hij over de weg zwalpte, trok Robin D. de aandacht van een politiepatrouille. Die durfde hem eerst niet in te halen omdat hij van links naar rechts reed. In het proces-verbaal van de politie staat te lezen dat de Izegemnaar geen niet meer wist wat hij deed. De rechter las de jongeman de levieten. "Als je te veel hebt gedronken, mag je ook niet meer met de fiets rijden", legde hij uit. (VHS)