Drifter krijgt acht dagen rijverbod en moet theoretisch examen opnieuw afleggen LSI

18 januari 2019

13u01

Bron: LSI 0

De driftende automobilist die met zijn paarse Porsche aan de Poco Loco rotonde in Roeselare onlangs viraal ging met een filmpje, was niet de eerste die een rotonde op die manier nam. Dat bleek vrijdag op de politierechtbank in Kortrijk. Een 23-jarige automobilist uit Ardooie liep er een rijverbod van acht dagen en een boete van 320 euro op omdat hij op 17 februari 2018 met zijn BMW ging driften op een rotonde aan de Sasbrug in Kachtem. Een agent in burger had het ongepaste rijgedrag opgemerkt en een pv opgemaakt. “Hij liet zich opjutten door zijn passagier”, pleitte de advocate van Kevin V. “Dat is niet zijn normale rijgedrag.” De politierechter vond zijn rijstijl “bijzonder gevaarlijk” en veroordeelde de jongeman. Als hij zijn rijbewijs terug wil, zal hij eerst weer zijn theoretisch rij-examen moeten afleggen.