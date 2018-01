Drie nieuwe gezichten op sp.a-lijst 02u40 0

De socialisten hebben op hun nieuwjaarsreceptie drie nieuwe kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Op de vijfde plaats preikt Jana Christiaens (19) uit Emelgem. De studente ergotherapie is onder andere hoofdanimator bij de Izegemse speelpleinwerking. Een plaatsje lager prijkt Brecht Lefevere (31), ook een inwoner van de Izegemse deelgemeente Emelgem. Lefevere werkt bij het OCMW van een naburige gemeente en is sinds 2013 bestuurslid en secretaris bij sp.a. Op plaats 27 op de lijst staat oudgediende Leona Declercq (68). De Kachtemse zetelde al drie legislaturen lang als gemeenteraadslid en is bijna een kwarteeuw politiek actief. Ook bij de gemeenteraadsverkiezing in oktober dingt ze dus opnieuw naar de gunst van de kiezer. (VDI)