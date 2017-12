Drie meisjes geboren op kerstdag 02u27 0 Sam Vanacker Trotse ouders Rachid en Rahma met kerstkindje Hiba El Ouarit. Izegem Op kerstdag werden drie meisjes geboren in onze regio.

Twee daarvan waren te vinden in de materniteit van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt.





De kleine Hiba El Ouarit werd het eerste kerstkindje.





Ze kwam om 7.57 uur ter wereld en is de dochter van Rachid El Ouarit (37) en Rahma Olahyane (36). De broertjes Hussin en Ali hebben er een zusje bij. De trotse ouders wonen in Tielt en hebben Marrokaanse roots.





Tweede kerstkindje

Zowat een uurtje later verwelkomde het Sint-Andriesziekenhuis een tweede kerstbaby'tje. Anna Develtere is het eerste kindje van Astrid Verstraete (36) en Lode Develtere (38) uit Wingene.





Ook in de Izegemse Sint-Jozefskliniek tenslotte kreeg een koppel jonge ouders het kerstgeschenk van hun dromen. De kleine Louise Soenens kwam om 8.11 uur ter wereld en is het allereerste kindje van Glen Soenens en Melissa Geldhof uit Ingelmunster. (SVR)